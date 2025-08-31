Филипче: Време е повторно да ја исправиме Македонија на темелите на АСНОМ

0 SHARES Сподели Твитни

„Јас не ветувам лесен пат. Но ветувам борба. И таа борба ќе ја водиме со главата високо, со гордост што сме наследници на асномската идеја за слободна, праведна и солидарна Македонија,“ порача Венко Филипче, претседател на СДСМ, на собирот на младите социјалдемократи во Струмица.

Филипче испрати силна порака на мобилизација:

„Младите и членовите на СДСМ се тие што во најтешки моменти ја држеа цврсто црвената линија на демократијата. Денес, повторно дојде време за исправување.“

Тој предупреди дека Владата на ВМРО-ДПМНЕ ја турка државата во мрак, во партизација, непотизам и злоупотреби додека граѓаните, особено младите, сè повеќе чувствуваат дека иднината им се одзема.

„Нашата задача е јасна – да ја подигнеме партијата, да ја вратиме надежта, и да им покажеме на луѓето дека СДСМ е силата што знае да ја исправи државата.“ – рече Филипче.

Во таа мисија, потенцираше Филипче, централна улога имаат младите социјалдемократи и ангажираното членство:

„Нивната енергија на терен, во секое маало, во секое семејство, е она што ќе ја разбуди надежта кај разочараните и кај оние што замолкнале. Сега е моментот повторно да се собереме, да се исправиме и да ја изградиме силата што ќе ја запре неправдата и ќе ја врати државата во рацете на народот.“ – заврши тој.

