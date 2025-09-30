Филипче: Дали ова е гордата Македонија што ни ја ветија, ветија реформи, но не започнаа ниту една

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, на граѓанската трибина во Демир Хисар, ја започна кампањата за локалните избори изразувајќи незадоволство од работењето на ВМРО-ДПМНЕ, која со повеќе од четири години локална и централна власт, според него, не направила суштински промени во интерес на граѓаните.

-Сите гледаме, после една и пол година централна власт и повеќе од 4 години централна власт ВМРО-ДПМНЕ и повеќе од четири години нивна локална власт, дека се неспособни да донесат промени и да работат за и во интерес на граѓаните. Се грижат само за себе, за својата удобност и исклучиво за своите членови. Дали ова е гордата Македонија што ни ја ветија, истакна Филипче.

Тој потсети дека ВМРО-ДПМНЕ ветиле правда, но донеле неправди, нагласувајќи нефункционалност на институциите, ниски плати, раст на цените и застој во економијата и правосудните реформи. –

Ветија реформи, но не започнаа ниту една. Победија со лажен патриотизам и празни програми од кои ништо не остана, додаде Филипче.

Посочи дека нема реконструирани локални патишта, нема систем за отпад, и дека депонијата во Стругово секојдневно ги труе граѓаните. Тутунарите се соочуваат со ниски откупни цени, младите ја напуштаат општината, здравството е во колапс, а културното наследство како Спомен-паркот на Даме Груев во Смилево е занемарено.

-Ветија реформи, а не започнаа ниту една. Победија со лажен патриотизам, со празни програми од кои не остана ништо. Нема реконструирани локални патишта, нема систем за отпад, депонијата во Стругово секојдневно ги труе граѓаните. Тутунарите се соочуваат со ниски откупни цени, младите ја напуштаат општината, здравството е во колапс, а културното наследство како Спомен-паркот на Даме Груев во Смилево е оставено да пропаѓа. Четири години локална власт на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Најдовски и ниту еден реализиран проект, истакна Филипче во Демир Хисар.

СДСМ и коалицијата ја започнаа со граѓанска трибина во под слоганот „Се бориме за нашиот дом“ кој воедно е слоган за борба за поголема грижата, солидарност, правда, слободата и еднаквост и подобар живот за сите граѓани.