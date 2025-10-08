Филипче до Мицкоски: Македонија не е ваш експеримент

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ уште еднаш ги критикуваше политиките на премиерот Христијан Мицкоски.Тој рече дека Северна Македонија не е негов експеримент, бидејќи СДСМ отсекогаш ја одржувала земјата стабилна, дури и во најголемите кризи.„Вечерва од Гевгелија имам порака за Христијан Мицкоски – Македонија не е ваш експеримент, ниту ваш вилает. Ова е нашата татковина, нашиот заеднички дом и ние ќе се бориме за неа, ние од СДСМ, ние кои секогаш ја градевме државата во кризи, во неизвесност, во времиња кога беше потребна храброст, а не популизам“, рече Филипче.Како што нагласи Филипче, СДСМ не го лажел народот, туку отсекогаш бил тука за него.„И еве нè повторно. И повторно ќе ја поправиме земјата. Македонија се буди. Ќе го вратиме чувството дека владата постои за народот, а не за партијата. СДСМ не е само партија. СДСМ е идеја, движење за општество во кое секој човек е важен. И оваа идеја се преродува на секоја улица, во секое соседство, во секое срце кое верува дека Македонија не треба да се откажува. Наместо да го олеснат животот, тие ги зголемија цените на секојдневниот живот, оставајќи ги граѓаните со повисоки трошоци. Општината е целосно дистанцирана од потребите на луѓето и народот“, рече Филипче.Тој додаде дека овие избори се за вистината, достоинството, за иднината на нашиот заеднички дом, за Македонија.

Пронајдете не на следниве мрежи: