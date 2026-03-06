Филипче: Земјата се движи кон предвремени избори

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, очекува предвремени парламентарни избори во земјата и дека членството во НАТО претставува силен безбедносен штит за земјата.

Филипче оцени дека актуелната влада ќе се соочи со сериозни политички и економски предизвици.

Филипче, во емисијата „Клик Плус“ на „ТВ21“, потсети на изјавите на премиерот Христијан Мицкоски, кој претходно изјави дека изборите ќе се одржат на време, а не предвреме. Сепак, Филипче рече дека е убеден дека земјата ќе се движи кон предвремени избори.

Тој нагласи дека состојбата со буџетот е сериозна, со растечки дефицит и притисок врз исплатата на платите и обврските кон средствата, додека прашањето за обезбедување финансиски средства станува сè поитно. Според него, се земаат нови кредити со непознати услови, што ја зголемува финансиската неизвесност.

Членството на Македонија во НАТО е најсилната гаранција за безбедноста и стабилноста на земјата и нејзините граѓани.

Филипче оцени дека актуелните глобални кризи, особено тензиите на Блискиот Исток, ја потврдуваат важноста на одлуките што ги донесе владата на СДСМ во минатото, кога Македонија стана членка на Алијансата.

„Денес, кога има конфликти во многу земји низ светот, јасно е видливо колку беа важни политиките на државниците и визионерите. Донесовме тешки одлуки, дури и по цена на политички проценки, но успеавме да ја вклучиме Македонија во најсилниот одбранбен сојуз во светот“, рече Филипче.

Според него, членството во НАТО претставува силен безбедносен штит за земјата, особено во услови на зголемени глобални безбедносни ризици.

