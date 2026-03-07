Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, за време на гостувањето во емисијата „Клик Плус“ на ТВ21, изјави дека постојат сомневања дека системот „Безбеден град“ ги штити луѓето блиски до ВМРО-ДПМНЕ.
Филипче рече дека СДСМ го поддржува подобрувањето на безбедноста во сообраќајот, но дека остануваат отворени сериозни прашања во врска со контролата и управувањето со податоците собрани од овој систем.
„Што се случува со податоците? Како можеме да поддржиме закон во кој воопшто не е регулирано што се случува со податоците што ги собира системот „Безбеден град“. Тие ве евидентираат насекаде во градот, никој не знае каде се чуваат овие податоци и кој ги контролира.
Имаме информации дека некои регистарски таблички на возила на членови на ВМРО-ДПМНЕ се отстранети од системот „Безбеден град“, за да не бидат регистрирани и казнувани нивните луѓе“, рече Филипче.
Тој додаде дека оваа информација е сериозна и дека очекува дополнителни детали да излезат на виделина во наредниот период.
„Ова се информациите што стигнуваат до нас и ќе видиме во наредниот период какви други информации ќе се појават“, рече Филипче.
The post Филипче: Имаме информации дека системот „Безбеден град“ ги штити луѓето блиски до ВМРО-ДПМНЕ appeared first on Во Центар.Пронајдете не на следниве мрежи: