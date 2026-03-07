0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, за време на гостувањето во емисијата „Клик Плус“ на ТВ21, изјави дека постојат сомневања дека системот „Безбеден град“ ги штити луѓето блиски до ВМРО-ДПМНЕ.

Филипче рече дека СДСМ го поддржува подобрувањето на безбедноста во сообраќајот, но дека остануваат отворени сериозни прашања во врска со контролата и управувањето со податоците собрани од овој систем.

„Што се случува со податоците? Како можеме да поддржиме закон во кој воопшто не е регулирано што се случува со податоците што ги собира системот „Безбеден град“. Тие ве евидентираат насекаде во градот, никој не знае каде се чуваат овие податоци и кој ги контролира.

Имаме информации дека некои регистарски таблички на возила на членови на ВМРО-ДПМНЕ се отстранети од системот „Безбеден град“, за да не бидат регистрирани и казнувани нивните луѓе“, рече Филипче.

Тој додаде дека оваа информација е сериозна и дека очекува дополнителни детали да излезат на виделина во наредниот период.

„Ова се информациите што стигнуваат до нас и ќе видиме во наредниот период какви други информации ќе се појават“, рече Филипче.

The post Филипче: Имаме информации дека системот „Безбеден град“ ги штити луѓето блиски до ВМРО-ДПМНЕ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: