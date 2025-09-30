Филипче: Инвестициите се намалија од 600 на 200 милиони евра, лошите владини политики ја попречуваат економијата

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, предупредува на сериозен пад на економските индикатори и на целосно погрешни владини политики.„Кога граѓаните не можат да се справат затоа што владата води лоши економски политики, кога цените не се под контрола, кога има пад на странските инвестиции, тогаш ова е јасен доказ дека економијата тоне. Минатата година, како резултат на нашите политики, странските инвестиции во првите шест месеци достигнаа 600 милиони евра. Оваа година, под оваа влада, оваа бројка се намали на само 200 милиони. Што можеме да очекуваме? Само дополнителен пад, пад на извозот, особено со Германија, и стагнација на индустриското производство“, рече Филипче во интервју за „360 Степени“.Во врска со унгарскиот кредит, тој рече дека не знаат каде се едната милијарда евра.„Едноставно кажано, никој не знае каде се милијарда евра. Од 350 милиони евра најавени за општините, помалку од 10 проценти се реализирани. Значи, каде се парите? Нашите информации се дека веќе се потрошени, додека компаниите што аплицираат докажуваат дека нема средства“, нагласи Филипче.Тој потсети дека Владата ги промени и процедурите за Македонската банка за развој, која за првпат добива пари директно од буџетот, наместо од меѓународни финансиски институции.

Пронајдете не на следниве мрежи: