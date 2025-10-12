Филипче: Мицкоски е политичар кој поттикнува омраза и ја дестабилизира државата

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на Социјалдемократската лига на Македонија, Венко Филипче, му порача на премиерот Христијан Мицкоски дека никој не го мрази, туку сите го презираат.Филипче нагласи дека Мицкоски зборува за омраза, додека самиот е извор на омраза, на деструктивна реторика што го дели народот и ја дестабилизира државата.„Мицкоски вчера изјави дека СДСМ има патолошка омраза кон ВМРО-ДПМНЕ. Мицкоски зборува за омраза – а самиот е извор на омраза. Цела година го навредува, понижува, го дели народот и ги нарекува сите што ги критикуваат неговите очајни политики глодари и мршојадци. Цела година храни страв, се заканува, плука по сите – а потоа игра улога на жртва кога народот му ја кажува вистината. Цела година зборува за дестабилизација, хибридни напади – додека единствениот што дестабилизира е тој, со својот говор на омраза“, рече Филипче.Во својот говор, Филипче додаде дека напорите на Мицкоски да замолчи и да сее страв се залудни.„Никого нема да замолчите. Никого нема да исплашите со закани и пропаганда – затоа што ве прочитале одамна. СДСМ нема да молчи пред политичар кој ја валка Македонија со омраза, кој шири поделба, кој мисли дека патриотизмот е поттикнување на луѓето едни против други. Од таков патриотизам, сме сведени на земја без иднина, без развој, во која сè што правите вие ​​и вашиот народ е стратегија за останување на власт“, ​​рече Филипче, додавајќи дека граѓаните не сакаат жалби, туку решенија, правда и достоинствен живот.

