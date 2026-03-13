0 SHARES Сподели Твитни

„Мицкоски е носител на вмровската фотелја, се отвора патот за вистинскиот шеф на ВМРО-ДПМНЕ – Груевски“, изјави лидерот на СДСМ, Венко Филипче.

Филипче вели дека начинот на кој ВМРО-ДПМНЕ управува со партијата и јавноста е насочен кон заштита на личните и партиските позиции, а не кон решавање на вистинските проблеми на граѓаните.

„Можеме ли навистина да им веруваме на луѓето кои велат дека вистината е јасна и утврдена?! Целта веројатно им е јасна на сите. Наместо Идризово, од аеродромот директно до Белата палата. Затоа Мицкоски, носителот на фотелјата на ВМРО-ДПМНЕ, ги отстрани сите заменик-водачи на партијата. Се отвора патот за вистинскиот шеф на ВМРО-ДПМНЕ“, рече Филипче.

Лидерот на СДСМ додаде дека целата стратегија на ВМРО-ДПМНЕ, преку манипулации и засилена медиумска пропаганда, е насочена кон враќање на Груевски.

„Тие сами ќе се уверат кога ќе започне целиот процес на поништување на одлуките и враќање на началникот на Будимпешта во ВМРО-ДПМНЕ“, нагласи тој.

Во интервјуто, Филипче посочи дека ВМРО-ДПМНЕ ја клевети ПСП за да го ослободи и врати на функцијата Никола Гувернер.

„Сите овде се запознаени со сè што се случи, со она што се случува сега, вклучително и овој случај. ВМРО-ДПМНЕ целосно ја клевети ПСП со една цел – да го ослободи и врати на власт Никола Никола на власт, по падот на Орбан во Унгарија. Катица беше ослободена порано за да може да учествува во црната кампања против СДСМ и повторно да донесува одлуки за соборување на Никола Никола Никола“, рече Филипче.

The post Филипче: Мицкоски е чувар на фотелјата за враќање на вистинскиот шеф во ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: