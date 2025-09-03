Филипче: Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ треба да имаат посериозен пристап кон процесот на европска интеграција

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, изјави дека премиерот на земјата треба посериозно да размисли за процесот на европска интеграција.„Резолуцијата за европска интеграција нема игри или скриени пресметки“, рече Филипче.Мицкоски рече дека е потребна јасна политика, а не брзоплети трошења, но според Филипче, во претходната влада се пронајдени решенија што ја доближија земјата до ЕУ.„Мислам дека ако ВМРО-ДПМНЕ и премиерот имаат ваков сериозен пристап кон темата – а не гледам причина зошто не би требало – тогаш верувам дека ќе најдеме решение. Сè што е направено во областа на европските интеграции во изминатиот период е во рамките и контекстот на високите државни интереси. Секогаш се посветувало големо внимание на нашите идентитетски елементи и на позициите на државата“, рече Филипче.

Пронајдете не на следниве мрежи: