Филипче: Мицкоски не е во можност да спроведе реформи во судството

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денес го обвини премиерот Христијан Мицкоски дека не е во можност да спроведе реформи во судството.„Јавно ги прашувам ОБРМ-ПДУКМ и Мицкоски, до кога ќе бидат виновни Венко Филипче и СДСМ, што не се во можност да спроведат ништо, ниту една реформа, ВМРО-ДПМНЕ е веќе очаен кога станува збор за судството“, рече лидерот на Социјалдемократската лига на Македонија, Венко Филипче.„Година и пол тие си назначија свои судии, свои обвинители и само го партизираа судството. Нема ништо суштинско во спроведувањето на реформите. Јас бев тој што понуди рака, бев на состанок со пример за создавање заеднички работни групи за спроведување на реформската агенда, досега не е донесен никаков закон за реформи во областа на судството.Во својата изјава, тој додаде дека од вкупно 12 закони што требаше да бидат одобрени оваа година, седум од нив до јуни 2025 година, а пет други до крајот на оваа година, ниту еден не само што не е одобрен, туку дури ни не е презентиран од Министерството за правда до Парламентот“, рече Филипче.Јасно е, како што рече Филипче, дека ВМРО-ДПМНЕ сака да го контролира судството.

