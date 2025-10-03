Филипче: Мицкоски сака партиско судство, никој не се плаши од неговите закани

0 SHARES Сподели Твитни

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, изјави дека премиерот Христијан Мицкоски досега неколку пати предупредил дека по завршувањето на изборниот процес ќе се занимава со судството и обвинителството, по што, според него, ќе следи замена на судии и обвинители блиски до поранешната влада на СДСМ и ДУИ.Филипче рече дека Мицкоски сака да го заземе судството и да ги предаде измислените случаи.„Вечерва го слушам Мицкоски како на говорница се заканува дека по изборите ќе ги смени судиите и обвинителите и ќе апси луѓе од опозицијата. И добро е што конечно ја кажа вистината. Ова е она што го кажуваме година и пол, дека тој не сака реформи, дека не сака да пишува за реформи. Тој сака партиско судство кое ќе го контролира, преку кое ќе прави измислени случаи, преку кое ќе апси луѓе што ќе ги апси. Ништо од она што го сакаат граѓаните“, рече Филипче.Според него, граѓаните одамна ја виделе намерата на владата, дека нема да прави реформи и дека нема да има независно судство.Филипче рече дека никој не се плаши од заканите на премиерот.„Сакам да пренесам порака: Мицкоски, немој да бидеш загрозен, никој не ти се плаши“, рече Филипче.

Пронајдете не на следниве мрежи: