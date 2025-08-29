Филипче: Наместо намалување, цените за училишен прибор растат, мерката на Владата е лажна

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, во интервју за телевизија Сител ја оцени како целосно манипулативна мерката на Владата со која се тврди дека цените се намалени за 15%.

„Ние направивме анализа, А4 тетратките за децата се поскапени 30% во споредба со почетокот на годината. Детските ранци се дупло поскапени, а сега владата ќе ги намалува за 15%“ рече Филипче, укажувајќи дека реалната состојба на терен е спротивна од она што го тврдат владини претставници.

Според него, оваа мерка доаѓа доцна и без вистински ефект врз граѓаните. „Не воделе сметка претходно, и сега, наводно, сакаат да направат некаква мерка. Граѓаните повторно ќе плаќаат високи цени и ништо нема да почуствуваат“ изјави тој.

Филипче посочи и на расипничкиот стил на трошење на актуелната власт, потенцирајќи дека додека граѓаните се борат со ценовни шокови, Владата живее привилегиран живот.

„Во наше време никој не леташе со бизнис класа. Кога се случи еден директор така да лета веднаш си поднесе оставка. Сега цела влада лета со бизнис класа. Во наше време, владата не се нарачуваше ни манго, ни папаја, ни бејби биф, имаше обични јадења во ресторанот на владата,“ изјави Филипче.

Со ова, тој направи јасна споредба меѓу пристапот кон трошењето јавни ресурси и чувството за реалност меѓу граѓаните.