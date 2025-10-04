Филипче од Свети Николе: Борбата за 500 евра минимална плата е за достоинство на секој човек

Вечерва од Свети Николе, каде се одржа граѓанската трибина од караванот „Се бориме за нашиот дом“, Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, го коментираше повторното барање на Сојузот на синдикатите за покачување на минималната плата. Тој рече дека тоа не е барање на луксуз туку реална потреба.

„Тоа не е барање од луксуз, тоа е крик на луѓе што живеат со 400 евра месечно, во време кога сметките растат, а кошницата во маркет станува сè полесна. Цела година СДСМ нуди решение, минимална плата од 500 евра, за секој човек што чесно работи да може да живее достоинствено“, рече Филипче.

Притоа тој оцени дека молкот на ВМРО-ДПМНЕ за гласот на синдикатите, народот и амандманите на СДСМ е глас за нивната незаинтересираност за работникот, кој го гледа само како трошок. „Владата молчи затоа што нивните интереси не се интереси на работникот, туку на големите газди. Молчи затоа што гледаат на работникот како на трошок, не како на човек. За нив, платата е бројка во Excel табела. За нас тоа е побогата вечера за семејството, достоинствена облека за децата, тоа е мир во домот. Борбата за 500 евра минимална плата е борба за достоинство на секој човек“, рече Филипче. Тој пред граѓаните на Свети Николе потсети дека соседна Албанија веќе ја зголеми минималната плата на 520 евра и дека Србија ги зголемува секој месец. Само Македонија, потенцираше Филипче, стои во место, затоа што власта нема ниту волја, ниту план. Тој рече дека суштината на борбата на СДСМ не се за празни слогани или за моќ, туку за право на достоинствен живот.