Филипче: Пензискиот фонд е пред колапс, оваа Влада не знае како да управува со институциите

0 SHARES Сподели Твитни

Хаосот во пензискиот систем, нестабилноста на фондот и неизвесноста дали ќе има редовна исплата на пензии во последните месеци се резултат на лошите политики и лаги на Владата, изјави лидерот на СДСМ, Венко Филипче, на прес-конференција.

„Би сакал јасно да им порачам на пензионерите дека нестабилноста на пензискиот фонд, кој во моментов е создаден само по една и пол година власт, неизвесноста дали ќе има зголемување на пензиите во наредниот период, како и неизвесноста дали воопшто ќе има редовни исплати на пензии во наредните месеци, е резултат на лоши политики, лаги и манипулации од страна на премиерот и владата во моментов“, нагласи Филипче.

Тој предупреди дека пензискиот систем е доведен на работ на колапс.

Тој обвини дека повеќе од половина од пензиските фондови не доаѓаат од фондот, туку се субвенционираат од буџетот. Според него, фондот нема пари и дека се поставува прашањето, каде се придонесите на работниците и каква е сигурноста за идните пензионери.

Филипче потсети дека во времето на СДСМ, пензиите биле прилагодени 50 проценти на инфлацијата и 50 проценти на зголемувањето на платите.Тој ја нарече ситуацијата политичко лицемерие и манипулација и нагласи дека одржливоста на фондот е нарушена, а сметката е празна.

Тој предупреди дека се целосно задолжени во износ од 10 милијарди денари за преостанатите обврски и дека Владата мора да престане да се крие зад лаги и да понуди вистински решенија.

Филипче, исто така, предупреди на дискриминација кон пензионерите кои живеат во странство, предупредувајќи за нови тужби и трошоци за државата.

Филипче денес остро ја критикуваше Владата за, како што рече, хаосот во енергетскиот сектор и драматичниот пад на странските инвестиции. Според него, производството на електрична енергија е на најниско историско ниво.

Филипче рече дека големите компании затвораат фабрики, додека некои, додаде тој, се подготвуваат да заминат.

The post Филипче: Пензискиот фонд е пред колапс, оваа Влада не знае како да управува со институциите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: