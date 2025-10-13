Филипче: Премиерот треба да знае дека граѓаните не може да живеат од неговите спинови, туку од она што им останува во паричникот

На вечерашната граѓанска трибина организирана од СДСМ во Радовиш под слоганот „Се бориме за нашиот дом“, претседателот на партијата, Венко Филипче, упати жестоки критики на сметка на власта на ВМРО-ДПМНЕ, велејќи дека по нивното доаѓање на власт, животот на граѓаните станал тежок и неприспособлив на актуелните економски услови.
Тој кажа дека во само една и пол година владеење на ВМРО-ДПМНЕ, основните животни потреби станале луксуз иако било ветувана брозорастечка економија, повисоки плати, пензии, субвенции и скандинавски стандард.
„Не знам дали оваа власт знае што значи скандинавска држава или пак само така убаво им звучи. Еве да им кажам-луѓето што живеат во скандинавските земји имаат висок животен стандард, функционални и непартизирани институции, врвно квалитетно образование и здравство, квалитетна инфраструктура, имаат доверба во правосудниот систем. Да заклучам, живеат во држави што се грижат за нив, а тоа им прави да имаат предвидлива и сигурна иднина“, кажа Филипче.
Дополнително, вели, дека доколку се живеело добро како што сакаат да прикажат премиерот Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ, тогаш би можело да се преживее со минимална плата од 400 евра и цени кои дивеат, но за жал, реалноста е сосема поинаква, оти граѓаните можат да живеат до десетиот ден од месецот, а потоа, преживуваат.
„Храната е луксуз, минималната плата е луксуз, чистиот воздух и справувањето со отпадот се луксуз, правдата е луксуз, достоинствениот живот е луксуз. Но, задолжувањето од 1,8 милијарди евра во првите 13 месеци е рекордно и нема никакви видливи ефекти врз развојот на државата“, кажа тој.
Филипче рече и дека откако на власта не им успеале така наречените „кошнички“, кои се покажале како чист пи-ар, Владата на ВМРО-ДПМНЕ се свела само на спинови и манипулации.
„Реалните податоци покажуваат инфлација од 4 отсто, а власта со спин се обидува да објасни минус 0,2 отсто, споредено месец со месец. Вистината е дека храната е поскапа за 6,3 отсто, а цените во ресторани и хотели се зголемени за над 8 отсто. Колку и да манипулираат, граѓаните гледаат и чувствуваат. Тие знаат колку можеле да купат со истите пари пред една година и колку сега. Ќесата од маркет е се попразна, се бира што да се купи. Премиерот треба да разбере дека граѓаните не можат да живеат од неговите спинови, туку од она што им останува во паричникот“, заклучи претседателот на СДСМ.