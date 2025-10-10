Филипче: Се бориме за секој глас, довербата ја враќаме преку кандидати со кредибилитет и резултати

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, во интервју за Канал 5 изјави дека клучна цел на партијата во овие избори е враќање на довербата кај разочараните гласачи, пред сè преку кандидати со реални резултати и кредибилитет.

„Борбата е за секој еден глас. Да ја вратиме довербата на разочараните наши членови, гласачи.“ рече Филипче, додавајќи дека дел од тие гласачи не биле целосно свесни за кого и зошто гласале на претходните избори, под влијание на – како што вели – лажна кампања.

Тој нагласи дека СДСМ на овие избори се фокусирал на квалитет на кандидатите:

„Да имаме добри луѓе, добри кандидати, кредибилни луѓе кои што оставиле некој белег, оставиле резултат зад себе“, потенцираше тој.

Според него, целта не е само изборен резултат, туку долгорочна работа на терен, отворена комуникација со граѓаните и прифаќање на нивните сугестии. Тој посочи дека како партиски лидер во последните година и пол, токму тоа бил пристапот на СДСМ – инклузивност, транспарентност и континуиран дијалог со граѓаните.

Филипче не сакаше да шпекулира со бројки и конкретни очекувања, но повтори дека приоритетот е доверба:

„Јас сум човек кој што не би имал некакви добри, лоши, било какви очекувања. Максимализирам што се однесува до перформансот, работата на терен, контактите со луѓето, па граѓаните нека одлучат“, заклучи тој.