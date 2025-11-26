Филипче си има лидерски обврски кон партијата, дебатата е заедничка. Со Каевски се сретнавме на пешачки, тоа е тајната средба

0 SHARES Сподели Твитни

Пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски синоќа во Тема на денот на тв ТВ Сител прашан за превирања во партијата и шпекулации за внатрешен раздор во партијата одговори дека се тоа се дезинформации и дека тие како левичари се подемоократи од десницата и секогаш се што имаат кажуваат на дебати во очи а не роварење позади грб. Тоа е отворена дебата, а власта шпекулира и дезинформира.

Ете за некаква тајна средба што сум ја имал јас со Дарко Каевски и некој други ке ви потврдам, дека Да ,средба имавме и тоа случајна на пешачкиот премин кај улица Македоонија, се поздравиме како пријателски , другарски и толку беше.

Од тоа некој медиуми измислија приказна дека се состануваме тајно договараме некакво преземање на партијата.класична дезинформација

Точно е дека со председателот Филипче имав средба во 4 очи како и други колеги како Славјанка Петровска и други од пратеничката група на СДСМ но невистина е дека Филипче ни нудел позиции а ние сме одбиле. ФИлипче си има срењдби како што јас имам во пратеничка група и заеднички и поединечни каде се договараат стратегии за седници , што е редовна работа.Власта прави измислици и шпекулира за да ремети со дезинформации.

ВО однос на понуди-одбивање Спасовски истакнаува:

-Нити имало такви понуди нити имало одбивање, додавајки дека проблемот за да СДСМ се дигне после тешките порази не е толку во кадровски промени,едни да одат други да дојдат, туку потребни се суштински промени од корен, да ги отвориме вратите за сите сопартијци кои од разни причини се пасивизирале и се разбира и за нови луѓе кои сакаат да бидат дел од социјалдемократијата.

-Што е важно како ке се вика председателот и кој ке биде,ние требе сериозно да се зафатиме и да ја вратиме СДСМ на вистинскиот пат ,рече Спасовски.

Тој призна дека е точно дека барал да биде сменет од функцијата координатор на СДСМ но тоа било за предлогот на СДСМ за стратегија на црвени линии во спорот со Бугарија со усвојување на истата во парламентот и тоа е предизброно а не по поразот од локаните избори.

Тој бил против таков чекор од партијата, и повтори дека СДСМ на овие локално избори доживеала дно, и тој сака да ја зборуваат вистината за да навистина извлечат поуки.

На СДСМ и требаат и старите искусно кадри и задача на петседателот Филипче е да се обиде да ги убеди да се врата, да се активираат заеднички да се подготват во идните полтички битки со ВМРО ДПМНЕ.

Секако рече Спасовски мислам на оние што се пасивизираа не за оние што отидоа во ВМРО ДПМНЕ и им помагаат ним.

