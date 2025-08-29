Филипче: Со Сашко СДСМ оди на победа во Крива Паланка

Претседателот на СДСМ Венко Филипче порача дека СДСМ оди на победа во Крива Паланка со градоначалникот и кандидат на СДСМ за уште еден мандат Сашко Митовски.

Сметам дека Сашко заслужува да биде изгласан од граѓаните на Крива Паланка, истакна Филипче.

-Крива Паланка е, би рекол, единствен град во државата кој претрпе целосна трансформација за време на неговиот мандат. Средени и асфалтирани улици, осветлени и безбедни места, паркови за деца, реконструирани училишта, спортски сали, средено корито на реката, убав плоштад на којшто може да се прават настани, рече Филипче.

Претседателот Филипче додаде дека Сашко е прототип за тоа како треба да изгледа еден градоначалник – чесен, работлив, отворен за сите, не прави дискриминација по ниту една основа, најмалку партиска.

-Верувам дека на изборите во октомври нема да победи само Сашко и СДСМ, туку тоа ќе биде една голема победа за сите граѓани на Крива Паланка, порача претседателот на СДСМ Венко Филипче.