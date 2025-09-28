Филипче: Со СДСМ, Македонија стана членка на НАТО, а сегашната влада нè оддалечи од патот кон ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Социјалдемократската лига на Македонија, Венко Филипче, на регионалната конференција „Еден регион. Една визија. Една иднина“ организирана од Институтот за напредок со поддршка на Олоф Палме, ја критикуваше владата за блокирање на европскиот пат на земјата и отфрлање на резолуцијата за национален консензус за европска интеграција.„Пред три дена тие отфрлија еден од најпатриотските документи што некогаш биле видени на нашата политичка сцена, а тоа е нацрт-резолуцијата за национален консензус, заеднички црвени линии и временска рамка за започнување на отворањето на поглавјата и продолжување на преговорите со Европската Унија“, нагласи Филипче.Тој потсети дека политиките на СДСМ отсекогаш биле во интерес на државата и граѓаните, без политички калкулации и загриженост за евалуации.„Нашите политики беа добри, тие беа во интерес на државата и граѓаните. Не размислувавме, не вадиме дали ќе изгубиме дел од нашата политичка проценка, бидејќи вредеше државата да оди напред, да го реши деценискиот проблем со името, да стане членка на НАТО. Но, сега оваа влада не сака да го продолжи европскиот пат“, рече Филипче.Лидерот на СДСМ, Филипче, оцени дека кризата во земјата е дел од пошироката криза на социјалдемократијата во Европа, предупредувајќи дека алтернативата што ја нудат партиите од десниот центар е опасна.Тој апелираше за единство и визија за заедничка европска иднина.

