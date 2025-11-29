Филипче: Спасковски останува координатор на пратеничката група на СДСМ, недоразбирањата се надминати

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, изјави дека пратеникот Оливер Спасовски останува координатор на пратеничката група на партијата и дека недоразбирањата се надминати.

Денес на прес-конференција, Филипче потврди дека Спасовски побарал повеќе да не биде координатор помеѓу двата круга од локалните избори.

„Причината за ова беше недоразбирање од техничка природа кое во меѓувреме го решивме. Ја разбирам неговата реакција на ова прашање бидејќи тоа доведе до непријатна ситуација која не беше ниту намерна, ниту тенденциозна. По разговорите и по разјаснувањето на недоразбирањето, Оливер Спасовски ќе остане координатор на пратеничката група“, рече лидерот на СДСМ.

Филипче, покрај она што го кажа, најави дека неговата партија ќе почне да објавува низа „страшни скандали“ со неколку прес-конференции „за да можат граѓаните да видат што прават луѓе блиски до Владата и што се случува зад сцената“.

Спасовски пред неколку дена изјави дека донел одлука да поднесе оставка во периодот кога јавно се подготвувала Резолуцијата за односите со Бугарија.

Според него, токму кога документот требало да биде доставен до Парламентот, тој изразил несогласување со стратегијата што ја турка дел од раководството – особено со идејата за таканаречени „црвени линии“ во билатералниот спор.

