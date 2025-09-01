Филипче: Јасно е дека ВМРО-ДПМНЕ е доследен во ставот дека нема преговори со ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

„Добро е да знаеме каде се наоѓаме. ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт и ние ова го повторуваме постојано, тоа прашање е решено, со лажна кампања. Ветија подобри преговарачки позиции, но не споменаа дека преговорите ќе бидат прекинати. Сега практично застанаа, ништо не се случува. Од една страна, ништо не се случува со реформската агенда, во Парламентот не се донесуваат реформски закони, ниту пак се случува ништо во врска со понудата добиена од целата ЕУ, а тоа е да се направат уставни измени и да се отворат поглавја за преговори со ЕУ“, изјави денес лидерот на СДСМ, Венко Филипче.Одговарајќи на новинарско прашање во врска со неговите очекувања зошто премиерот Мицкоски ја отфрли Резолуцијата, Филипче рече дека Владата бара оправдувања.„Едно е да се бараат изговори, а тоа е она што го прави владата. Прво, побараа одложено дејство на уставните измени, видоа дека тоа не е можно. Цела Европа им кажа дека тоа е невозможно. Побараа од Бугарија да ги прифати одлуките на Судот за човекови права во Стразбур, а тие видоа дека не можат да се справат со тоа. Не гледаме дека се обидуваат да направат нешто во врска со ова, нема дипломатска активност на оваа тема. Министерот за надворешни работи зборува за роаминг и ништо друго. Јасно е дека се доследни во тоа да нема преговори со ЕУ, а ние нема да го дозволиме ова.“„Ќе се бориме за она што е единствената иднина за нашата земја и ќе ја ставиме на маса. Еве една Резолуција, да ги поставиме нашите црвени линии за јасно и гласно да покажеме дека секој мора да биде искрен кога кажува какви се нивните политики, а не да користи лаги и манипулации за тајно да ги турка некои од нивните политики кои очигледно не нè водат никаде“, рече Филипче по посетата на основното училиште „Киро Глигоров“ во општина Ќендер.Тој предупреди дека ќе го видат документот оваа недела и додаде дека ќе разговараат за следните чекори.„Доколку има искрен пристап од владата, тие ќе седнат и ќе разговараат, без разлика дали на лидерска средба, во Парламентот или меѓу најголемите политички партии. Ова е едно од најважните прашања за иднината и напредокот на земјата. Верувам дека ништо не треба да се остави незавршено, ниту пак треба да се остави настрана како што прави Владата“, рече Филипче.Одговарајќи на новинарски прашања за тоа кои се црвените линии што ќе ги предложат во Резолуцијата, Филипче рече дека подготвуваат детален документ и дека оваа недела ќе го презентираат пред јавноста и сите политички партии.

Пронајдете не на следниве мрежи: