Филмот на Кристофер Нолан за кој се зборува цело лето, но неговата премиера треба да биде за една година

Ако мислите дека е прерано да планирате за следното лето, Кристофер Нолан размислува поинаку кога станува збор за филмови и билети за филмови.

Познатиот режисер, познат по тоа што го претвора секој филм во настан на деценијата, започна со продажба на билети за својот нов филм „Одисеја“ една година пред премиерата, објавува City Magazine.

Резултатот? IMAX проекциите низ целиот свет се распродадоа за еден ден.

Еп што ги поместува границите

„Одисеја“ е амбициозната адаптација на Нолан на епот на Хомер, со екипа што звучи како повторно обединување на Одмаздниците: Мет Дејмон, Зендаја, Том Холанд, Лупита Њонго и половина Холивуд.

Првиот тизер беше прикажан на почетокот на јули, а на 17 јули (точно една година пред премиерата), билетите за IMAX беа пуштени во продажба. Препродавачите веќе ги нудат за 200 долари по парче.

Овој филм ќе биде првиот долгометражен филм снимен целосно со IMAX камери. За ова е развиена нова генерација камери, специјално адаптирани за перфекционизмот на Нолан. Ако мислевте дека „Опенхајмер“ е технички подвиг, почекајте додека не го видите ова.

Зошто оваа лудост функционира?

Продажбата на билети една година однапред не е само невообичаена – тоа е спротивно на сè што знаеме за филмската индустрија. Кампањите за летни блокбастери обично започнуваат шест месеци однапред. Но, Нолан и Universal сакаат гледањето на филмот да биде настан сам по себе – и очигледно успеваат.

„Децата ја сакаат Зендаја, постариот Мет Дејмон, некој е обожавател на Лупита… Има по нешто за секого“, вели новинарката Татјана Арингтон за BBC.

Проблемот: Ексклузивно за 16 кина

Сите IMAX билети се распродадени, но само 16 кина во САД можат да го прикажат филмот во целосен формат. Ако немате IMAX во вашиот град – среќно. А тука е и црниот пазар, бидејќи билетите веќе достигнуваат астрономски цени.

Еден обожавател, кој патувал три часа до киното за „Опенхајмер“, овој пат се откажал:

„Да размислувам каде ќе бидам за точно една година? Малку премногу“, вели тој за Би-Би-Си.

Дали ова ќе стане тренд?

Експертите велат дека ова е првенствено луксуз на Нолан. „Искрено, не мислам дека некој друг може да го направи тоа“, вели еден обожавател од Чикаго. Холивуд сака да ја врати публиката во кината по пандемијата и штрајковите, но дали одговорот – „билети 365 дена однапред“?

Едно е сигурно: Нолан знае како да создаде возбуда. И дали „Одисеја“ ќе го оправда ова ниво на лудило? Ќе дознаеме… дури во 2026 година.

