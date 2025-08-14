Филмот од 2005 година што му наштети на кариерата на Орландо Блум

0 SHARES Сподели Твитни

Филмот, кој беше фатален удар за кариерата на познатиот актер, го режираше прославениот Камерон Кроу.

На почетокот на 2000-тите, Орландо Блум беше голем хит во Холивуд. Британскиот актер, кој го имаше своето актерско деби во 1997 година во филмот „Вајлд“, стекна меѓународна слава за својата улога како Леголас во блокбастерот „Господарот на прстените: Дружината на прстенот“.

Хитот од 2001 година беше само втор филм на Блум, импресивен успех сам по себе, но и негов најголем триумф. Неговиот пат до врвот на холивудските топ листи изгледаше осигуран, објавува Index.hr.

Истата година, тој глумеше во „Црниот јастреб“ на Ридли Скот, а откако ја повтори својата улога како Леголас во продолженијата „Двете кули“ и „Враќањето на кралот“, ја обезбеди улогата на Вил Тарнер во исклучително успешната франшиза „Пиратите од Карибите“.

Врвот на славата и фаталниот „Елизабеттаун“

Блум беше на врвот на својата слава. Тој глумеше во четири од петте пиратски филмови, а се појави и како еден од главните ликови во историскиот спектакл Троја од 2004 година, заедно со Бред Пит и Ерик Бана.

Неговиот статус на холивудска ѕвезда му донесе и улоги во романтични комедии, од кои една стана фатална за неговата кариера, пишува Far Out.

Тоа беше филмот од 2005 година „Елизабеттаун“, во режија на славниот Камерон Кроу.

И покрај ѕвездената екипа во која беа Кирстен Данст, Сузан Сарандон, Алек Болдвин и Џесика Бил, филмот беше целосен неуспех за критичарите.

Критичарите не го поштедија Блум, за чија изведба се вели дека нема шарм, што сугерира дека, и покрај неговиот изглед, можеби не е материјал за романтична комедија.

Филмот му ја уништи кариерата и не успеа да стане водечки актер како Бред Пит или Леонардо Дикаприо.

Сепак, самиот Блум го бранеше филмот и искуството од неговото снимање.

„Ми се допадна. Морам да кажам, навистина ми се допадна. Се чувствував ранлив. Кога имате голема сцена во средината на филмот, без разлика дали станува збор за уривање на опсадна кула или 100 коњи што галопираат низ рамнина, тоа некако завршува голем дел од работата за вас. Кога вие сте оној што ја режира сцената, тоа беше ново искуство за мене. Чувствувам дека имам многу да научам“, рече актерот.

Блум се покажа како најуспешен во фантастичните и авантуристичките филмови, на кои се врати. Тој глумеше во „Тројцата мускетари“ и ја повтори својата улога како Леголас во „Хобитот“, претходникот на „Господарот на прстените“.

Иако тој продолжува редовно да глуми денес, неговата шанса да стане водечки холивудски актер беше обележана со подемот и падот што го доживеа со „Елизабеттаун“.

