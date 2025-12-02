Филмски грабеж на златарница во главен град: Крадци скршиле сè со секири и украле накит за неколку секунди

0 SHARES Сподели Твитни

На последниот ден од ноември, околу 18 часот, во трговски центар во Братислава се случил филмски грабеж на златарница.

Според информациите од Полициската управа, седум лица во бели заштитни комбинезони, со покриени лица, влегле во барот, додека нивниот придружник стоел на стража надвор.

Тие избегале во непознат правец.

Вооружени со секири, тие ги скршиле стаклените витрини и за неколку секунди украле голема количина накит, чија вредност сè уште не е утврдена.

Полицијата ги повикува граѓаните кои биле во трговскиот центар во моментот на грабежот да се јават – особено ако виделе каде избегале разбојниците, без разлика дали се пресоблекле или користеле различни возила.

Камерата снимаше сè.

На местото на настанот дојдоа полицајци со кучиња-водичи, како и криминалистички екипи кои ги обезбедија пронајдените траги.

Продавачките од околните продавници веднаш ги повикале властите и го затвориле објектот.

За среќа, во инцидентот никој не е повреден, а сè е снимено од надзорна камера. Снимките потсетуваат на холивудски акциони филмови.

