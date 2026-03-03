Финансиската империја на врховниот лидер: Што остана зад покојниот ајатолах Хамнеи?

0 SHARES Сподели Твитни

Веста за смртта на врховниот лидер на Иран , ајатолахот Али Хамнеи, во воздушните напади на САД и Израел на 28 февруари 2026 година, го потресе Блискиот Исток до корени. Додека светот ги анализира воените и политичките последици од овој настан, останува прашањето за огромното богатство што покојниот ајатолах го контролираше со децении.

Зад ликот на аскетски верски водач се криеше неформална финансиска империја вредна стотици милијарди долари. Нејзините темели беа поставени за време на првиот врховен водач, покојниот ајатолах Рухолах Хомеини, но таа доживеа целосна, монополска експанзија под Али Хамнеи.

Економскиот октопод на режимот во Техеран

Најтемелниот увид во тоа како функционира богатството на врховниот лидер беше обезбеден од обемна истрага на Ројтерс во 2013 година. Јадрото на финансиската моќ на Хамнеи беше организација позната како Сетад Еџраие Фармане Хазрате Емам (Штаб за спроведување на наредбите на имамот).

Оваа организација ја основал ајатолахот Хомеини кратко пред неговата смрт, со официјална цел да управува со напуштен имот по Исламската револуција од 1979 година и да им помага на сиромашните. Сепак, Сетад ја промени својата намена под контрола на Хамнеи.

Истрагата на Ројтерс докажа дека организацијата систематски конфискувала недвижен имот и земјиште на обични граѓани, религиозни малцинства (како што е заедницата Бахаи) и политички дисиденти. Потоа тие средства биле аукции или чувани, а профитот бил инвестиран во речиси секој сектор од иранската економија – од нафта и телекомуникации до фармацевтски производи. Во времето на извештајот на Ројтерс, вредноста на Сетад била проценета на астрономски 95 милијарди долари, а се верува дека во текот на следната деценија таа сума значително ќе се зголеми.

Парадржавни фондови

Важно е да се разбере дека личното богатство на Хамнеи и неговото семејство не било депонирано на приватни сметки во западните банки. Неговата моќ се одразувала во апсолутна контрола.

Министерството за финансии на САД (OFAC) со години внимателно ја следи и санкционира оваа мрежа. Во своите официјални извештаи, американските институции документираат дека Хамнеи управувал со мрежа од парадржавни фондации (т.н. Бонјади). Овие фондови биле целосно ослободени од данок, не поднесувале извештаи до иранскиот парламент и не биле предмет на никаква државна ревизија. Официјален Вашингтон проценил дека режимот ги користел овие нетранспарентни милијарди за да ги награди политичките лојалисти и да го финансира Корпусот на исламската револуционерна гарда (IRGC).

Улогата на Моџтаба Хамнеи и „наследувањето“ на моќта

Со децении, официјален Техеран инсистираше на приказната за скромниот живот на Врховниот лидер. Сепак, начинот на живот на неговиот најтесен круг, особено вториот син на Моџтаба Хамнеи, кажуваше поинаку.

Според податоците од Министерството за финансии на САД од 2019 година, Мојтаба бил санкциониран за преземање клучни улоги во државниот и безбедносниот апарат во име на својот татко. Иако формално бил само свештеник, тој контролирал огромен дел од финансиските текови наменети за милицијата Басиџ и разузнавачките структури. Мојтаба не морал да поседува компании на свое име; тоа било доволно за да може да пренасочува милијарди долари од државните средства со својот потпис.

Што носи иднината?

Смртта на ајатолахот Али Хамнеи остава огромен вакуум не само во политичкиот, туку и во економскиот систем на Иран. Со оглед на тоа што Сетад и Боњади беа врзани за институцијата на Врховниот водач, а не за личната волја на Хамнеи, може да се претпостави дека претстои борба за контрола врз оваа империја.

Бидејќи Хамнеи не остави официјално именуван наследник, според Си-Ен-Ен , земјата моментално ја управува совет од три члена составен од умерениот претседател Масуд Пезешкијан, тврдокорниот шеф на правдата Голамхосеин Мохсени Едзеи и високиот свештеник Алиреза Арафи. Ситуацијата е дополнително комплицирана од фактот дека, покрај врховниот лидер, Иран во нападите ги загуби и повеќето од своите врвни воени функционери, вклучувајќи го и началникот на Генералштабот и командантот на Револуционерната гарда.

Конечната одлука за новиот врховен водач ќе ја донесе Собранието на експерти, тело од 88 свештеници избрани од граѓаните, но чии кандидати внимателно ги проверува Советот на чуварите. Иако во 1989 година, по смртта на ајатолахот Хомеини, наследник беше именуван за помалку од еден ден, експертите веруваат дека овој пат процесот ќе трае значително подолго поради воената состојба и недостатокот на јасен фаворит.

The post Финансиската империја на врховниот лидер: Што остана зад покојниот ајатолах Хамнеи? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: