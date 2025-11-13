Финансиската полиција поднесе кривични пријави против осум поранешни функционери и вработени во Општина Сарај и Градот Скопјe

0 SHARES Сподели Твитни

Финансиската полиција објавува дека поднела кривични пријави против осум лица, поранешни функционери и вработени во Општина Сарај и Градот Скопјe, како и еден надзорен инженер, кои се осомничени за злоупотреба на положбата и службеното овластување, небрежност при работа и фалсификување или уништување на службени книги, објавува МВР.

„Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство – Скопје против: Б.Б., во својство на поранешен градоначалник, С.Ш. и Ќ.К., во својство на поранешни секретари во Општина Сарај, А.С. и Ќ.А., во својство на раководители на секторот за урбанистичко планирање во Општина Сарај, А.Ш., во својство на нов соработник во Општина Сарај, И.Б.Ш., во својство на раководител на секторот за планирање и регулирање на просторот во Градот Скопјe, Л.Т., во својство на надзорен инженер.“

Постојат сомневања дека обвинетите лица, вработени во Општина Сарај, иако биле свесни дека не постои детален урбанистички план за катастарската парцела КП 10405/6 КО Сарај, пречекорувајќи ги своите службени овластувања, изготвиле и одобриле копија од планот и градежна дозвола со неточна содржина, како и пресметки за надомест за градежно земјиште, спротивно на законот.

Во меѓувреме, надзорниот инженер извршил технички преглед на објектот и изготвил завршен извештај со неточна содржина. На овој начин, пријавените лица, злоупотребувајќи ги своите службени положби и овластувања и небрежно постапувајќи во вршењето на своите должности, му овозможиле на правното лице „Азра Идриз“ ДООЕЛ, с. Глумово, Скопје – Сарај, нелегално да се стекне со материјални добра во износ од 108.638.840 денари“, се наведува меѓу другото во соопштението на Финансиската полиција.

