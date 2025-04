Финансиска Поддршка за Национални Уметнички Проекти во 2023

0 SHARES Сподели Твитни

Музејот на современа уметност во Скопје (МСУ) доби финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам во висина од 5.842.370 денари за спроведување на програмата за 2025 година. Оваа програма опфаќа изведба на 26 проекти од национално значење. Од овие проекти, 11 се поврзани со музејската дејност и заштитата на нематеријалното културно наследство, а 12 се насочени кон областите на визуелната уметност и архитектура. Исто така, постојат и по еден проект од меѓународната дејност, литература и издавачка дејност, како и од инвестиционо одржување и адаптација. Директорот на МСУ, Тихомир Топузовски, ги претстави овие планови пред медиумите.

Како што истакна Топузовски, половина од поддржаните проекти во областа на визуелната уметност и архитектура се посветени на современите продукциски изрази. Од нив, три се самостојни изложби на творците Ибрахим Махама, Џем А. и Оливер Мусовиќ. Останатите се групни меѓународни изложби под наслови „Сè што ни е заедничко“, „Земјата која се промислува постојано“ – која претставува креативен геофилозофски патопис, и „Ткаење светови: Колекции во разговор“, која е реципроцитетна изложба.

Дополнително на ова, програмата опфаќа и други интересни активности. Ќе биде организирана изложба која ќе ги истакне архитектонските дела на Живко Поповски, а ќе биде реализиран и истражувачки проект посветен на 40-годишното творештво на Благоја Маневски. Оваа година, продолжува поддршката за традиционалните проекти како Интердисциплинарната програма, Биеналето на млади и филмската програма МСУ Кино. Особено внимание ќе биде посветено и на патувачката изложба која ќе претстави избор од Француската колекција на МСУ Скопје.

Во рамките на музејската дејност, акцентот ќе биде ставен на истражување на делата на Јордан и Искра Грабулоски, како и на конзервација и реставрација на нивните збирки. Програмата опфаќа и активности насочени кон публиката, како што се Музејски водич, Тура на инклузивноста и иницијативата Современа уметност за сите, кои се дизајнирани за да ја зголемат посетеноста на музејот. Топузовски нагласи дека овие програми значително го збогатуваат културниот живот во Скопје.

