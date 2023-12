Финансиска советничка нашла попрофитабилна работа: Заработува 34.000 долари неделно

0 SHARES Сподели Твитни

Миа Ли (35) Од Кина дошла во САД да работи како сметководител, а денес е една од најпопуларните убавици и мета на богати мажи – како стриптизета и деловна придружба.

View this post on Instagram A post shared by Mia Lee (@mialee_nyc)

Нејзината способност да се поврзе со клиентите на подлабоко ниво ја прави, според The ​​Post, посебна. Од друга страна, нејзиниот канал „Јутјуб“ дава корисни финансиски совети, додека нејзиниот пристап кон животот и работата укажува на високо ниво на посветеност и внимание на деталите.

“Повеќето од моите клиенти велат дека сум најинтересната жена што некогаш ја запознале. Јас комбинирам различни вештини и животно искуство”, изјави Ли за The Post.

Според „Business Insider“, Ли се натпреварува и во мешани боречки вештини, сака луксузни автомобили, скапи пијалоци и увезени цигари.

„Патував во над 60 земји, зборувам четири јазици и имам многу хоби како натпреварувачко стрелање и трки“, рече таа.

Доколку клиентите сакаат да патуваат со Ли, цените на патувањето варираат во зависност од локацијата. Домашните патувања се движат од 7.000 до 12.000 долари, а цената се зголемува доколку сакаат да ја однесат надвор од земјата.

„Патувањето во Јужна Америка и Европа чини најмалку 20.000 долари, а секаде на друго место е најмалку 30.000 долари“, вели оваа убавица од Кина.

Иако сезоната на годишни одмори не е во полн ек, има и такви кои сакаат да ги „загрее“ во студените зимски денови.

“Мислам дека тоа е комбинација од студено време и празнични забави кои привлекуваат повеќе клиенти. Многу од нив не сакаат да ги поминат празниците во семејна атмосфера и сакаат да се “извлечат””, заклучил Ли.

Покрај тоа што заработува како стриптизета и ескорт, Ли е креатор на сопствен канал на YouTube наречен „Монез разговара со Миа Ли“ каде нуди финансиски совети.

View this post on Instagram A post shared by Mia Lee (@mialee_nyc)

Пронајдете не на следниве мрежи: