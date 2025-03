0 SHARES Сподели Твитни

Во 2024 година, загубите на „Газпром“ продолжуваат да растат и веќе преминуваат 1 трилион рубљи или околу 13,2 милијарди долари, пренесе ТАСС врз основа на информации од компанијата. Гасната империја доживеа загуба за прв пат по скоро 25 години во 2023 година, вкупно околу 7 милијарди долари. Минатата година „Газпром“ пријави загуба во својата основна дејност и не успеа да најде замена за европскиот пазар. Сега снабдува помали количини гас во Европа, особено во Унгарија, Словачка и Турција, што е значително намалување во однос на периодот пред војната. Испораките во Кина, сметани за рекордни, не надминуваат 30 милијарди кубни метри. Поради кризата, компанијата размислува за намалување на работењето и продажба на имот, вклучувајќи луксузни хотели и една од канцелариите во Санкт Петербург каде е сместено „Газпром експорт“. Финансиските резултати во третиот квартал драстично се влошија, а компанијата пријави загуба од 767 милијарди рубљи, што е најлош резултат од почетокот на 21-от век. На почетокот на годината, администрацијата на Белата куќа воведе санкции против „Газпром нефт“ и „Газпромбанк“, што дополнително ќе влијае негативно на концернот. Според проценките, прекинот на транзитот преку Украина ќе биде штетен за компанијата, иако дел од резервите се пренесуваат низ Турскиот тек и Бугарија. Во ноември 2024 година, „Газпром“ најави дека инвестициската програма за 2025 година ќе изнесува 1,5 трилиони рубљи, информира Ведомости. Фокусот на компанијата ќе биде насочен кон зголемување на производството во Јамал, гасификација на руските региони и ширење на гасоводот „Моќта на Сибир“ за поголеми испораки во Кина, планирајќи да пренесе до 48 милијарди кубни метри годишно преку овој гасовод.

The post Финансиски предизвици на „Газпром“ во 2024 година appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: