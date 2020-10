Финска: Кучињата имаат речиси идентични резултати како ПЦР тестовите

Резултатите од истражувањето во Финска со кучиња кои можат да намирисаат заболен од новиот коронавирус, покажуваат дека кучињата дошле до речиси идентични резултати како од ПЦР тестовите.

Три кучиња намирисале 2.200 патници кон крајот на септември на аеродромот Хелсинки-Ванта и откриле Ковид-19 кај 0,6 отсто од патниците.

– Од 16.000 до 17.000 ПЦР тестови беа реализирани на аеродрмот и помалку од еден процент од патниците беа позитивни, изјави градоначалникот на Ванта, Тимо Аронкјито.

Четири кучиња од различни раси, обучени од финското Здружени за откривање на мириси, од 23 септември почнаа со „работа“ на аеродромот во Хелсинки. Истражување на алтернативни методи за тестирање на Ковид-19 е проект финансиран од финската Влада и ќе трае до декември.

These dogs are trained to sniff out coronavirus, and you could be seeing them in an airport near you as soon as next year. “This can save lives,” researcher Anna Hielm-Bjorkman says. pic.twitter.com/zGwhnhPmaR

— The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) October 29, 2020