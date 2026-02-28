Фицо: Не сакам да се сретнам со Зеленски во Украина, туку во ЕУ

Словачкиот премиер Роберт Фицо денеска изјави дека имал јасен впечаток по телефонскиот разговор со украинскиот претседател Володимир Зеленски дека Киев не сака да го продолжи транзитот на руска нафта преку нафтоводот „Дружба“. Транзитот на нафта преку „Дружба“ до Унгарија и Словачка, единствените две земји од Европската Унија што сè уште увезуваат руска нафта, запре на 27 јануари по она што Киев го нарекува руски напад врз пумпните станици во западна Украина.

Киев вели дека поправките се во тек, но Унгарија и Словачка се бесни, обвинувајќи ја Украина за одложување. Фицо и унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска се согласија да формираат истражна комисија и побараа пристап, но Фицо рече дека Зеленски одбил.

„Добив јасен впечаток дека украинската страна нема интерес да го рестартира транзитот“, рече Фицо.

Зеленски рече дека го поканил Фицо во Украина за да разговара за сите постојни проблеми. Фицо возврати дека би претпочитал состанокот да се организира во земја членка на ЕУ.

Тој исто така нагласи дека има разузнавачки информации дека нема пречки за отворање на гасоводот, чие затворање предизвикува логистичка и економска штета. Орбан го обвини Киев на Фејсбук дека го запира транспортот на нафта од политички причини.

Унгарскиот премиер го блокира доделувањето на заем од Европската Унија во вредност од 90 милијарди евра за Украина, како и усвојувањето нови санкции против Москва, сè додека Киев не ги продолжи испораките на руска нафта преку „Дружба“.

По почетокот на руската инвазија на Украина во 2022 година, Европската Унија воведе забрана за увоз на поголемиот дел од нафтата од Русија. Сепак, гасоводот „Дружба“ беше привремено исклучен за да им се даде време на земјите од Централна Европа да најдат нови решенија. Унгарија и Словачка продолжуваат да увезуваат руска нафта преку гасоводот, кој постојано е цел на украински напади.