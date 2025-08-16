Фицо: Со самитот на Алјаска започна важен процес, времето ќе покаже дали Европа ќе го поддржи

Рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп започнаа витален процес во Алјаска, а наредните денови ќе покажат дали Европа ќе го поддржи, изјави словачкиот премиер Роберт Фицо. „Претседателите започнаа витален процес во Алјаска.

Овој процес сега е голема стапица за Европската Унија. Следните неколку дена ќе покажат дали главните играчи во (Европската) Унија ќе го поддржат овој процес и ќе го доведат украинскиот конфликт до брз крај, или ќе продолжи неуспешната европска стратегија за обид да се ослаби Русија преку овој конфликт“, рече Фицо во видео обраќање на социјалните мрежи.

Тој истакна дека средбата меѓу претседателите Трамп и Путин официјално ја започна стандардизацијата на односите меѓу САД и Русија. „Ние во партијата Смер-СД (Насока – Социјалдемократија) долго време зборуваме за потребата од стандардизација на односите меѓу Европската Унија и Русија, но Европската Унија сега не е заинтересирана за тоа“, рече словачкиот премиер.

Како што изјави тој, најважното нешто во врска со состанокот беше фактот што се сретнаа. „Самитот во Алјаска исполни голем број клучни задачи. Прво, го отфрли црно-белиот поглед на воениот конфликт во Украина што администрацијата на Бајден толку доследно го промовираше и што група силни (политички) играчи во Европската Унија продолжува да го промовира“, нагласи Фицо.

Според него, конфликтот во Украина има свои историски корени и потребно е да се разговара за безбедносните гаранции и за Киев и за Москва. „Второ, самитот (даде можност) за оние европски лидери и претставници на нашата (словачка) опозиција кои сакаат да создадат нова железна завеса меѓу Европа и Русија да се погледнат во огледало. Патот (до решавање на ситуацијата) не води преку обвинувања на руското политичко раководство, преку санкции, туку преку конструктивни преговори“, заклучи премиерот.