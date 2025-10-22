Фицо ќе поддржи санкции против Русија ако ЕУ ги прифати барањата на Братислава

Словачкиот премиер Роберт Фицо ќе поддржи нови санкции против Русија доколку одлуките на самитот на ЕУ, закажан за четврток, ги вклучат барањата на Братислава, објави словачкиот весник „Деник“.

„Фицо очигледно ќе поддржи санкции против Русија доколку барањата на Словачка бидат прифатени на самитот“, се наведува во статијата.

Словачкиот министер за надворешни работи Јурај Бланар во понеделник изјави дека Словачка би можела да го поддржи 19-тиот пакет санкции на ЕУ бидејќи Европската комисија е подготвена да ги земе предвид приговорите на Братислава во врска со цените на електричната енергија и климатските цели.