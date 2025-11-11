Флоренс Пју ја откри својата борба со ретка состојба: „Никој не знаеше што ми е, не можев да дишам“

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Флоренс Пју отворено проговори за своето тешко детство и здравствените проблеми што ги обележаа нејзините рани години.

Во разговор за „The Louis Theroux Podcast“, 29-годишната ѕвезда го опиша своето искуство со ретката состојба трахеомалација, која ѝ беше дијагностицирана како дете.

Пју откри дека имала тешкотии со дишењето уште од раѓање бидејќи нејзините дишни патишта биле „премногу меки“.

„Кога се родив, моите душници беа навистина меки бидејќи имам трахеомалација, а скенирањето покажа нешто рамно на градите. Уште од самиот почеток, нешто не беше во ред и звучев како гуска. Никој навистина не знаеше што не е во ред со мене, тие само знаеја дека не можам да дишам и дека тоа влијаеше на мојот имунолошки систем“, рече актерката.

Поради честите респираторни инфекции и пневмонија, нејзиното семејство се преселило од Англија во Шпанија во еден момент, надевајќи се дека потоплата клима ќе помогне.

„Мајка ми навистина не сака да зборува за тоа, тоа беше навистина страшно време. Се сеќавам дека ме болеше телото и бев во болница со години“, додаде таа.

Иако сега живее активен живот и има успешна кариера, Флоренс признава дека сè уште ги чувствува последиците од болеста.

„Не се разболувам толку често како порано, но кога ќе се разболам како возрасна личност, тоа е доста страшно бидејќи сè уште имам инвалидитет во грлото“, објасни таа.

Трахеомалацијата е ретка состојба во која ‘рскавицата во трахеата е мека, што може да предизвика колапс на дишните патишта и да го отежни дишењето, особено при издишување или кашлање.

Пронајдете не на следниве мрежи: