Флорида планира да ги укине сите задолжителни вакцини

Највисокиот здравствен авторитет на Флорида денес објави дека американската држава ќе ги укине сите задолжителни вакцини, вклучително и оние потребни за децата да се запишат во училиште. Џозеф Ладапо на прес-конференција во Тампа рече дека „секоја“ вакцина е „погрешна“ и проткаена со „ропство“, пренесуваат медиумите во регионот.

„Кој сум јас како влада или некој друг, или кој сум јас како човечко суштество што стои тука пред вас, за да ви каже што да правите со вашето тело?“, продолжи докторот роден во Нигерија, образован на Харвард.

Ладапо рече дека одлуката е поддржана од гувернерот Рон ДеСантис, републиканец чиј прв мандат беше обележан со противење на вакцините против Ковид-19. Федералните податоци покажуваат дека бројот на деца во градинка, вакцинирани против болести како што се мали сипаници, дифтерија и детска парализа во учебната 24-25 година се намалил во однос на претходната година.

Центрите за контрола и превенција на болести на САД објавија нови податоци во јули, во услови на епидемија на мали сипаници. Бројот на случаи тој месец се искачи на највисоко ниво откако болеста беше прогласена за искоренета во 2000 година