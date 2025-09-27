Фолксваген го запира производството на електрични автомобили во две фабрики во Германија

0 SHARES Сподели Твитни

Фолксваген ќе го запре производството во две од своите фабрики во Германија поради слабата побарувачка за целосно електрични автомобили.Производителот на автомобили ќе ги прекине операциите седум дена кон средината на октомври во Дрезден, како и во својата фабрика за електрични возила во Цвикау, која произведува шест модели на електрични возила за VW, Audi и Cupra.Исто така, планира да ја скрати работната недела за еден ден во третата фабрика во Оснабрик, Долна Саксонија.Одлуката на компанијата, која е симбол на позицијата на Германија како мотор на економијата на ЕУ, ќе се смета за удар врз надежите на унијата дека континентот ќе премине на електрични возила во следните 10 години.Се разгледува и затворање на четвртата фабрика во Емден, која ги произведува ID.4 и ID.7.Цвикау во Саксонија се префрли на производство на електрични автомобили, а последниот мотор со внатрешно согорување излезе од производствената линија во 2020 година. Со ова се заврши 116-годишна историја што го вклучуваше производството на автомобили „Трабант“ пред повторното обединување на Германија.„Стелантис“, сопственикот на „Фиат“ и „Пежо“, објави прекин на производството во неколку европски фабрики од слични причини како и „Фолксваген“.Портпаролот на VW изјави: „Volkswagen ја прилагодува производствената програма во своите фабрики за да одговара на моменталната побарувачка на клиентите за моделите произведени таму. Во некои фабрики ова ќе доведе до откажување на смени во наредните недели, додека во други ќе резултира со дополнителни смени.“Смени за време на викендот ќе бидат додадени во фабриката на „Фолксваген“ во Волфсбург, која се смета за дом на компанијата и нејзините автомобили со мотори со внатрешно согорување.Продажбата на електрични возила се забави минатиот месец, додека побарувачката за хибридни модели на батерии се зголеми, што ги истакнува континуираните стравувања на потрошувачите во врска со досегот и достапноста на станици за полнење.Податоците од Европската асоцијација на производители на автомобили покажуваат дека иако усвојувањето на електрични возила е високо во Норвешка, усвојувањето на други места во Европа е бавно. Во јужна Европа, каде што има малку инфраструктура за полнење на електрични возила, побарувачката е особено слаба.Генерално, само 16% од продажбата на нови автомобили се електрични возила, според здружението. Бројката за хибридите е 37%.Кинеските брендови остваруваат значителен продор на европскиот пазар, при што продажбата на брендот BYD се зголеми за речиси 250% во првите осум месеци од оваа година во споредба со истиот период во 2024 година.Минатата недела, извршниот директор на VW, Оливер Блум, изјави дека производителите доживуваат „огромни промени“ со „јасен пад на побарувачката за електрични автомобили на батерии“.Моделите ID на компанијата се меѓу најпродаваните во ЕУ, но помалиот ID.4 беше особено чувствителен на царините наметнати од Доналд Трамп, претседателот на САД.Според промотивните материјали на VW, „скоро секој втор регистриран електричен автомобил на групацијата Volkswagen во светот доаѓа од Цвикау“.

Пронајдете не на следниве мрежи: