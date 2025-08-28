Фолксваген го подготвува најмоќниот Голф во историјата

0 SHARES Сподели Твитни

Фолксваген работи на најмоќниот Golf досега, верзија што ја слави 25-годишнината од моделот R.Новиот Golf R ќе пристигне во 2027 година, а ќе биде напојуван од истиот 2,5-литарски петцилиндричен турбо бензински мотор што се користи во Audi RS3. Овој модел ќе послужи како збогум на Golf со „чист бензински“ мотор пред транзицијата кон електрификација. Исто така, ја потврдува посветеноста на Audi да го одржи петцилиндричниот EA855 мотор откако се појавија гласини дека ограничувањата на емисиите ќе го испратат во „пензија“.Со овој мотор, специјалниот Golf ќе направи значаен чекор напред во споредба со сегашниот Golf R 33. Додека тој автомобил е напојуван од 2,0-литарскиот четирицилиндричен турбобензинец EA888 на VW кој развива 333 КС и 420 Nm вртежен момент, 2,5-литарскиот петцилиндричен турбобензинец испорачува 400 КС и 500 Nm во сегашниот Audi RS3.Овој мотор ќе му овозможи на Model R да стане Golf со најдобро забрзување од 0 до 100 km/h. За потсетување, RS3 достигнува „100“ за 3,8 секунди, а R 333 за 4,6 секунди. Сепак, од овој мотор може да се извлече уште поголема моќност, а доказ за тоа е RS3 Performance Edition од 2023 година, кој е ограничен на 300 примероци и има 407 КС и 500 Nm вртежен момент.Петцилиндричниот мотор стана „заштитен знак“ на моделот RS3, па затоа неговото вградување во Golf R претставува значаен момент. Истиот мотор е вградуван и во други модели на Volkswagen Group, вклучувајќи го и Cupra Formentor VZ5.За да го одржи моторот во функција по ноември 2026 година, кога ќе биде воведен стандардот Euro 7, Audi мора да го надгради хардверот на моторот, што веројатно вклучува нов филтер за честички, почувствителни NOx сензори, рекалибрирано мапирање на вбризгувањето на горивото и катализатори со поголема густина на ќелиите.За да се смести новиот мотор во Golf R, ќе биде потребно да се направат промени во суспензијата за да се издржи дополнителната тежина. Се очекува петцилиндричниот мотор да донесе умерено зголемување на тежината во споредба со сегашниот Golf R, кој тежи 1.545 кг. Со оглед на тоа што речиси технички идентичниот RS3 тежи околу 1.570 кг, петцилиндричниот Golf R веројатно ќе добие околу 25 кг.За намалување на тежината, се очекуваат ковани алуминиумски бандажи Warmenau. Веројатно ќе бидат опремени со полу-слики гуми Bridgestone Potenza Race, кои веќе се користат кај Golf GTI Edition 50. Се очекува пошироките траги на тркалата и рекалибрираниот софтвер да го зголемат прилепувањето и контролата.Поголеми сопирачки ќе бидат потребни и за справување со дополнителната моќност. За споредба, Golf R 333 има челични дискови од 357 мм, додека RS3 користи карбонско-керамички дискови од 380 мм.Моторот ќе биде поврзан со реконфигурирана верзија на седумстепениот DSG менувач на Volkswagen, а се очекува и сплитер на вртежниот момент од Audi RS3, механички заден диференцијал со конвертор на вртежен момент.Фолксваген сака специјалниот модел да го врати Golf R на врвот на домашните листи. Моментално, Golf GTI Edition 50 е најбрзата верзија на моделот на Нирбургринг со време од 7:46,13, додека Golf R 25 Years постигна време од 7:47,31.Се очекуваат и промени во дизајнот, вклучувајќи отвори за хаубата, поголеми предни всмукувачи на воздух, поагресивен спојлер на покривот, нов дифузер, титаниумски издувни цевки, активни спојлери и друго.

Пронајдете не на следниве мрежи: