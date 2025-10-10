Фон дер Лајен во среда во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен во среда ќе дојде во посета на Македонија како дел од нејзината турнеја во регионот на Западен Балкан.

Главната портпаролката на ЕК, Паула Пињо изјави дека Фон дер Лајен ќе има одвоени средби со македонската претседателка Гордана Сиљановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и со претседателот на Собранието, Африм Гаши.

Западнобалканскиа турнеја, Фон дер Лајен ќе ја започне в понеделник од Тирана, а истиот ден ќе отпатува за Тиват од каде во вторник ќе отпатува за Сараево.

Во среда Фон дер Лајен ќе отпатува во Белград по што ќе замине за Приштина, а оттаму ќе пристигне во Скопје.

Турнејата ќе биде можност Фон дер Лајен да ја реафирмира поддршката на ЕУ за членство на земјите од регионот во Унијата и за нивниот постепен пристап до Единствениот европски пазар, како и да разговара за спроведувањето на Планот за раст на Западниот Балкан.

