Фон дер Лајен го поздравува суспендирањето на реципрочните царини од страна на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Драматичната одлука на американскиот претседател Доналд Трамп да ги запре високите царини за земјите е важен чекор кон стабилизирање на глобалната економија.Така барем изјави утрово претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пренесува Телеграф.Шефицата на ЕУ рече дека ја поздравува паузата на Трамп, а блокот останува посветен на конструктивни преговори со САД, со цел да се постигне „трговија без триење и заемна корист“.Трамп минатата недела објави убедлива царина од 20% за американскиот увоз од ЕУ, како дел од неговите глобални „реципрочни“ царини.Но, во неговата вчерашна промена тој најави 90-дневна пауза за повеќето трговски партнери, вклучително и ЕУ. I welcome President Trump’s announcement to pause reciprocal tariffs. It’s an important step towards stabilizing the global economy. Clear, predictable conditions are essential for trade and supply chains to function.Tariffs are taxes that only hurt businesses and consumers.…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

Пронајдете не на следниве мрежи: