Фон дер Лајен го прочита својот говор „Состојбата на нацијата“: Осуди на Русија, помош за Украина и „шлаканица“ за Израел

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес, во својот говор „Состојбата на нацијата“, истакна дека комисијата ќе предложи нова програма „Квалитативна воена предност“ со цел да се поддржат инвестициите во капацитетите на украинската армијаВо нејзиното годишно обраќање пред Европскиот парламент, таа нагласи дека ЕУ треба да најде нов начин за финансирање на одбраната на Украина , користејќи замрзнати руски средства.Според неа, самиот капитал на имотот ќе биде недопрен, а ризикот поврзан со новото финансирање ќе мора колективно да го делат земјите од ЕУ.„Ова е руска војна . И Русија треба да плати. Затоа итно треба да работиме на ново решение за финансирање на воените напори на Украина врз основа на имобилизирани руски средства. Со паричните салда поврзани со овие руски средства, можеме да обезбедиме Украина да добие заем за репарации. Самите средства нема да бидат допрени. А ризикот ќе мора да се понесе колективно“, рече фон дер Лајен , пренесува Ројтерс.„Шлаканица во лицето“ за ИзраелЗборувајќи за Израел, таа рече дека ќе предложи санкции против екстремистичките израелски министри и делумно суспендирање на трговските договори .Според неа, Комисијата ќе ја стави на чекање својата билатерална поддршка за Израел, без да влијае на работата со израелското граѓанско општество и главниот меморијален центар на Холокаустот во Израел, Јад Вашем.Таа додаде дека ЕУ следниот месец ќе формира донаторска група за Палестина , вклучувајќи инструмент за реконструкција на Газа.Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес изјави дека само обединета и обединета Европа може да биде независна Европа, дека поголема и посилна Унија е гаранција за безбедноста за сите и дека иднината на Западен Балкан, Украина и Молдавија е во ЕУ.Во нејзиниот годишен „Говор до нацијата“ пред Европскиот парламент, таа повика на следно обединување на Европа.„Иднината на Западен Балкан е во ЕУ“Фон дер Лајен, исто така, изјави дека иднината на Западен Балкан, Украина и Молдавија е во ЕУ.Таа, исто така, повика на следното обединување на Европа.„Кога зборуваме за независност, зборуваме за избор на нашата судбина. Тоа е она за што се бори Украина. И тоа е она што го заслужуваат сите Европејци. Бидејќи Европа е идеја – идејата за слобода и заемна сила. Тоа беше идејата што ја водеше генерацијата по 1989 година кога Истокот и Западот се обединија. Таа е исто толку моќна сега како што беше и тогаш. Затоа ги доближуваме идните земји-членки до нашата Унија. Мора да го одржиме темпото на овој процес базиран на заслуги“, рече фон дер Баркинг.

