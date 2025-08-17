Фон дер Лајен и Зеленски со ист став: Најважно е војната во Украина да запре

Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска се сретна со украинскиот претседател Володомир Зеленски, пред утрешниот заеднички настап во Вашингтон и средбата што ќе ја имаат со Доналд Трамп.

Покрај Фон дер Лајен и Зеленски на средбата со Трамп ќе учествуваат францускиот и финскиот претседател, германскиот канцелар, британскиот премиер, и италијанската премиерка, како и генералниот секретар на НАТО.

На заедничката прес-конференција по средбата Фон дер Лајен и Зеленски беа прашани за ставот на американскиот претседател Доналд Трамп дека примирјето е непотребно и дека војната може да се запре со склучување мировен договор без прекин на огнот.

Трамп претходно рече дека „мировниот договор е поважен од примирјето“ и дека „примирјето не е потребно за да се запре војната“, на што Фон дер Лајен денеска одговори дека „како тоа ќе се нараче и не е важно“.

-Важно е каква ќе биде изведбата, а изведбата мора да биде за да се запре убивањето, рече Фон дер Лајен, додавајќи дека „тоа е најважното нешто, без разлика дали го нарекувате примирје или мировен договор“.

Зеленски изјави дека Европа мора да остане обединета бидејќи само така ќе се постигне вистински мир.

-Путин има многу барања, но не ги знаеме сите, рече Зеленски, додавајќи дека ќе биде потребно време да се разгледаат, но дека е „невозможно да се направи тоа под притисок на оружје“.

Тој го повтори вчерашниот европски заеднички став дека е потребен трилатерален самит на Украина, Русија и САД, но дека „Русија не покажува знаци дека се согласува на такви разговори“.

-Доколку Русија одбие, тогаш мора да следат нови санкции, рече Зеленски.

Тој им се заблагодари на американскиот претседател Доналд Трамп и на САД за нивната подготвеност да соработуваат со Европа за да обезбедат безбедносни гаранции за Украина, но нагласи дека „сè уште нема детали за тоа како би функционирало тоа“.