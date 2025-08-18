Фон дер Лајен и Мерц ја поздравија подготвеноста на Трамп да учествува во гаранциите за Украина

Претседателката на Европската комисија (ЕК), Урсула фон дер Лајен, ја поздрави вечерва изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека е подготвен да учествува во гаранциите за безбедноста на Украина.

Фон дер Лајен истакна дека е многу добро што се работи на безбедносни гаранции за Украина слични на оние предвидени во Член пет од Северноатлантскиот договор.

Таа го изјави ова пред средбата со Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и други европски лидери во Белата куќа, објави Скај њуз.

Член пет предвидува дека нападот врз една членка на НАТО се смета за напад врз целата Алијанса.

И Германскиот канцелар Фридрих Мерц на средбата со претседателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп во Белата куќа, изјави дека „патот кон мирот е отворен“ и изрази надеж дека секој следен состанок треба да доведе до прекин на огнот.

Мерц му се заблагодари на Трамп за неговите напори и рече дека самитот во Алјаска „го отвори патот кон мирот“, објави Скај њуз.

„Сега патот е отворен за комплицирани преговори. Сите би сакале да видиме прекин на огнот. Не можам да го замислам следниот состанок без прекин на огнот, па ајде да работиме на тоа и да се обидеме да извршиме притисок врз Русија“, рече Мерц.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, делумно ги оспори зборовите на Мерц, велејќи дека прекинот на огнот не е потребен ниту за да се завршат другите војни, туку за да му се посака добредојде.