Фон дер Лајен: Путин греши ако мисли дека може да нè исцрпи, ЕУ одвојува 6 милијарди евра за Украина

ЕУ ќе ѝ додели 6 милијарди евра на Украина во рамките на заем од механизмот на Г7 за забрзување на вонредните приходи од блокираните руски средства (ЕРА) и од механизмот за Украина, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, пред европратениците во Брисел.

„Путин сè уште верува дека може да нè исцрпи. Тој сè уште мисли дека со текот на времето Русија може да ги постигне своите цели на бојното поле. Ова е јасна грешка“, рече таа.

„Сега е време да се даде нов импулс за разоткривање на циничните обиди на Путин да купи време и да го принуди на преговарачка маса. Мора да продолжиме да ги зголемуваме воените трошоци на Русија, особено бидејќи раните на руската економија стануваат повидливи. Затоа денес ќе ослободиме речиси 6 милијарди евра од заемот ЕРА и механизмот за Украина“.

Фон дер Лајен потсети дека повеќе од 40 руски балистички и крстосувачки ракети, како и речиси 500 беспилотни летала, ја погодија украинската енергетска инфраструктура само за еден ден минатата недела. Две големи електрани беа уништени.

„Ја санираме штетата предизвикана од руските напади и ја стабилизираме украинската енергетска мрежа со над 2 гигавати електрична енергија извезена од ЕУ во Украина. Исто така, ја заштитуваме критичната инфраструктура, вклучително и преку нова опрема против дронови“.

Претседателката на Комисијата посочи дека се дискутираат три главни опции за одржливо финансирање на украинскиот отпор во текот на следните две години – користење на буџетската резерва на ЕУ за собирање средства од пазарите на капитал, меѓувладин договор во кој земјите членки независно обезбедуваат капитал и заем за репарации обезбеден со блокирани руски средства.