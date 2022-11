Фон дер Лајен рече дека загинале над 100.000 украински воени офицери, ЕК ја избриша изјавата (ВИДЕО)

Претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, во денешниот говор рече дека се проценува дека над 20.000 цивили и над 100.000 украински воени офицери се убиени досега во војната во Украина.

Европската Комисија подоцна се извини и соопшти дека презентираните податоци се неточни, со образложение дека проценката вклучувала и повредени и загинати. Тој дел од изјавата на Фон дер Лајен, конкретната реченица, потоа беше отстранета од транскриптот на веб страната на ЕК, но и од видео снимката на нејзиниот говор. На Твитер може да се најде споредба меѓу двете видеа:

📹🇪🇺🇺🇦🇷🇺Comparison between the first video posted by Ursula von der Leyen and the second video that was cut pic.twitter.com/qntMDTCJ92

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 30, 2022