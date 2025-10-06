Фон дер Лајен следната недела во посета на Скопје

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен следната среда ќе пристигне во посета на Скопје.

Официјалната агендата уште не е соопштена, но познато е дека шефицата на ЕК ќе се сретне со целиот државниот врв.

Посетата доаѓа во време кога македонската влада најави дека по завршувањето на изборите и стартот на новата година ќе се интезивира дијалогот со официјална Софија.

На шефицата на ЕК денеска и претходеше министерката за Европа на Австрија, Клаудија Плакхолм која е во официјална посета на Македонија и најави дека Австрија и Словенија, заедно со Германија и Италија иницираат до Европската комисија промена на процесот на одлучувањето за пристапувањето на земјите кандидатки и тоа со употреба на квалификувано мнозинство за техничките меѓу чекори, а едногласност за почетокот и крајот на преговорите.