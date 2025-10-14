Фон дер Лајен: Целта на Црна Гора да се приклучи на ЕУ е достижна – „Амбициозни сте – затоа ќе ве поддржиме“

Целта Црна Гора да се приклучи на Европската Унија е навистина достижна. Ова е моментот максимално да се забрзаат и интензивираат напорите на тој пат, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

„Со реформите во областа на владеењето на правото и транспарентноста во јавните набавки, ќе испратите јасен сигнал дека Црна Гора е сериозна во своите намери и дека е сериозно и кредибилно место за развој на бизнисот“, изјави Урсула фон дер Лајен, отворајќи ја првата инвестициска конференција на Црна Гора и ЕУ утрово во туристичкиот центар Луштички Залив во близина на Тиват.

Конференцијата посветена на паметниот и одржлив економски развој собра бројни претставници од политиката, економијата, финансискиот и секторот за заштита на животната средина од Црна Гора и Европа, а на неа беа претставени четири конкретни нови проекти за европски инвестиции во црногорската економија и десет нови меморандуми за разбирање во различни области на економијата и финансиите.

Претседателката на ЕК ја пофали, како што објави „Вијести“, реформската политика и досегашните резултати на Владата на Црна Гора и истакна дека нашата земја нуди многу привлечни можности за инвестиции во различни области.

„Црна Гора има неверојатен потенцијал, но инвестициите во нејзината економија сè уште не го достигнале тој потенцијал. Затоа им порачувам на заинтересираните да не чекаат моментот на формален влез на Црна Гора во ЕУ, туку да ја искористат можноста сега, бидејќи во спротивно некој ќе ве престигне“, нагласи Фон дер Лајен.

Таа нагласи дека „вие во Црна Гора сте посветени на пристапување кон ЕУ, сте амбициозни и ние го сакаме тоа и затоа ќе ве поддржиме“.

Фон дер Лајен рече дека Црна Гора им нуди на инвеститорите одлични можности во областите на одржлив туризам, транспорт и логистика, обновлива енергија и дигитализација.