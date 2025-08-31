Фон дер Лејен: Путин е „предатор“, Европа мора да инвестира во одбрана

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лејен, денес изјави дека рускиот претседател Владимир Путин е „предатор“, поради што Европа треба да инвестира во одбрана.

„Тој е предатор. Од искуство знаеме дека може да се држи под контрола само со силно одвраќање. Треба да го одржиме чувството на итност бидејќи знаеме дека Путин не се променил и нема да се промени“, рече таа за време на посетата на полско-белоруската граница со полскиот премиер Доналд Туск.

Фон дер Лејен моментално е „на првите линии“ во седум источноевропски земји за да ги увери во поддршката на ЕУ против Русија, а таа ја посети и полско-белоруската граница со Туск и покрај предупредувањата дека таму се наоѓаат „белоруски војници со долги оружја“.

Новите извештаи за руските дејствија во украинскиот конфликт, како и фактот дека американскиот претседател Доналд Трамп е „жив и здрав“, се лоши вести за германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон, изјави денес Дмитриј Медведев, заменик-шеф на рускиот Совет за безбедност.

Во објава на платформата X, заедно со „скриншот“од текстот, Медведев рече дека Мерц и Макрон се „браќа близнаци“, додавајќи дека едниот од нив е „жеден за одмазда“, додека другиот, кого го нарече „петел“, се плаши од предаторот на вратата и го уценува американскиот претседател Доналд Трамп со рускиот претседател Владимир Путин.

„Веста дека Трамп е жив и здрав, како и дека Русија напредува во Украина, се лоши вести за браќата близнаци“, напиша руски функционер на X.