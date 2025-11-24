„Форбс“: Вредноста на имотот на Трамп падна поради слабите акции на TMTG

Вредноста на имотот на американскиот претседател Доналд Трамп се намали за 1,1 милијарда долари, достигнувајќи проценета вредност од 6,2 милијарди долари, објави „Форбс“.

Главниот виновник за падот е значителното намалување на вредноста на акциите на неговата медиумска и технолошка компанија TMTG, кои се соочуваат со нестабилност на пазарот. Акциите на TMTG во петокот затворија на 10,33 долари, близу историски минимум.

Во септември, „Форбс“ ја процени имотната состојба на Трамп на 7,3 милијарди долари, што тогаш го рангираше на 201. место на глобалната листа на милијардери.

Компанијата TMTG во мај објави планови за собирање околу 2,5 милијарди долари за купување биткоин, потег што беше најавен како стратешки за диверзификација и проширување на зависноста од дигитални средства. Меѓутоа, вредноста на биткоинот од тогаш падна на седуммесечно ниско ниво поради повлекување на инвестициите од ризични средства, вклучувајќи криптовалути