Формирање на заедничка компанија за производство на чипови во САД од TSMC и Intel

Според информациите кои ги објави “The Information,” TSMC и Intel имаат намера да создадат сојузничка компанија, која ќе ги искористи производствените капацитети на Intel за создавање чипови. Интересно е дека TSMC ќе поседува само 20% од овој потфат, додека останатите акции ќе ги имаат Intel и неколку други, засега неидентификувани компании. Од ваквото партнерство, Intel ќе има значајна корист, бидејќи се соочуваат со потешкотии во задржување на својата водечка позиција на пазарот како што беа во минатото. Изворите укажуваат дека нивните проблеми не се ограничени само на дизајнот на чиповите, туку и на производствениот процес, каде што TSMC се смета за лидер во светот.

Производството на чипови со оваа соработка значително би се вратило во САД, каде што би се искористиле производствените објекти на Intel. Ова може да претставува предизвик, бидејќи ќе бара промена во структурата на фабриките поради разликите во производствените процеси на TSMC. Дополнително, вработените на Intel ќе треба да се обучат според технологијата на TSMC, што остава прашања за стратегијата на компаниите за овој потег.

Се чини дека на одлуката влијаеше и новата управа во САД, предводена од претходниот претседател Трамп, кој спроведува политики за враќање на производството во земјата, воведување царини и други мерки за зајакнување на националната економија. Очекуваме официјални објави кои ќе разјаснат повеќе детали за овој развој.

