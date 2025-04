0 SHARES Сподели Твитни

При претресот на домот на уапсениот биле пронајдени три парчиња оружје кои ги поседува со дозвола и тоа, полуавтоматска ловна пушка, репетирачки карабин и полуавтоматски пиштол, како и 395 куршуми различен калибар, 17 парчиња ловен патрон и еден ресивер поврзан на видеонадзор инсталиран во домот, соопштија од МВР

По видеоснимка објавена на социјалните мрежи на која се гледа како маж пука од огнено оружје, од Министерството за внатрешни работи (МВР) утрово соопштија дека по преземените мерки е уапсен жител на селото Црнилишта во Општина Долнени, а се трага и по неговиот син.

На видеото кое првично е објавено на Фејсбук, а кое и МВР го објави во прилог на соопштението за случајот, се гледа како маж прво испукува неколку куршуми во воздух од пушка, а потоа и од пиштол.

Во врска со случајот, како што информираат од Министерството, полициски службеници од Одделението за внатрешни работи (ОВР) Прилеп заедно со нивни колеги од Секторот за внатрешни работи СВР Битола вчера извршиле претрес во домот на 51-годишниот Џ.Ќ. во селото Црнилиште, каде пронашле неколку парчиња оружје, што тој ги поседувал со дозвола.

„При претресот пронајдени се три парчиња оружје кои ги поседува со дозвола и тоа, полуавтоматска ловна пушка, репетирачки карабин и полуавтоматски пиштол, како и 395 куршуми различен калибар, 17 парчиња ловен патрон и еден ресивер поврзан на видеонадзор инсталиран во домот“,

се наведува во соопштението на МВР.

The post (ФОТО+ВИДЕО) Едно лице уапсено, а по друго се трага во врска со пукање од огнено оружје appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: